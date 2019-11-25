СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-25T09:16:06+03:00

В Нягани за антисанитарию закрыты два мясных магазина Фото: Татьяна Коркина

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Продукция в мясных магазинах Нягани оказалась не безопасной. Недобросовестные владельцы заплатят штрафы, а некоторые приостановят свою деятельность. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

Ведомством в Нягани проведено ряд проверок предпринимателей, реализующих мясные продукты. Специалисты посетили магазин «Мясная лавка», мясной отдел в ТЦ «Светофор», торговый павильон ИП Султанова А.А. и отдел «Гурман».

На всех объектах обнаружены нарушения требований санитарного законодательства, а также требований техрегламентов Таможенного союза. Выявленные нарушения могли привести к массовым отравлениям населения некачественной продукцией.

По данным фактам возбуждено 14 административных дел. По 4 делам уже вынесено предупреждение, по 8 наложены штрафы на сумму 165 000 руб.

По решению суда деятельность магазина «Мясная лавка» приостановлена на 10 суток, а торговый павильон ИП Султанова А.А. - на 13 суток до устранения нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU