В Нягани за антисанитарию закрыты два мясных магазина
Продукция в мясных магазинах Нягани оказалась не безопасной. Недобросовестные владельцы заплатят штрафы, а некоторые приостановят свою деятельность. Об этом сообщает Роспотребнадзор ХМАО.
Ведомством в Нягани проведено ряд проверок предпринимателей, реализующих мясные продукты. Специалисты посетили магазин «Мясная лавка», мясной отдел в ТЦ «Светофор», торговый павильон ИП Султанова А.А. и отдел «Гурман».
На всех объектах обнаружены нарушения требований санитарного законодательства, а также требований техрегламентов Таможенного союза. Выявленные нарушения могли привести к массовым отравлениям населения некачественной продукцией.
По данным фактам возбуждено 14 административных дел. По 4 делам уже вынесено предупреждение, по 8 наложены штрафы на сумму 165 000 руб.
По решению суда деятельность магазина «Мясная лавка» приостановлена на 10 суток, а торговый павильон ИП Султанова А.А. - на 13 суток до устранения нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU