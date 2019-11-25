Стало известно, какие дороги отремонтируют в Сургуте в 2020 году

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-25T09:04:33+03:00

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На строительство дорог в Сургуте в 2020 году предусмотрено более 420 миллионов. В городе продолжат работы на двух уже начатых участках и приступят к строительству еще двух. Об этом сообщили в городской администрации.

Так, в 2020 году в Сургуте продолжится строительство улицы Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетской. Она является улицей общегородского значения с регулируемым движением и обеспечивает выезды/въезды в микрорайоны 20 и 20А. Ввод этого участка позволит распределить транспортные потоки с улиц 30 лет Победы и Университетской.

Исполнителем работ является строительная компания «ЮВиС». Срок окончания строительства — октябрь 2020 года.

Продолжатся работы на улице Геологической. На этом участке выполнено переустройство сетей теплоснабжения. Проведены подготовительные земляные работы, вынос и переустройство воздушных линий сетей электропередач. Открытие объездной автомобильной дороги 1 «З» со съездом на улицу Геологическую запланировано в августе 2021 года.

Сразу две дороги построят в Западном районе. Участок дороги 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» в северо-западной части Сургута станет продолжением существующей улицы Толстого. Протяженность улицы — 0,9 километра. Работы на объекте начаты в 2019 году ООО «Ворд». Цена контракта — более 559 млн. рублей. Объект планируется сдать в октябре 2021 года.

И завершит список построенных дорог по нацпроекту «БКАД» Магистральная улица районного значения 4 «З» от поселка Снежный (ул. Еловая) до Югорского тракта. Протяженность улицы — 3,970 километров. В составе объекта предусматривается строительство магистральных инженерных сетей электроснабжения, ливневой и бытовой канализации. Проектно-изыскательские работы уже завершены, готовится пакет документов для проведения государственной экспертизы проекта и проверки сметы.

Также в ремонтную кампанию 2020 года запланированы работы на четырех улицах: Билецкого, Лермонтова, 30 лет Победы, Маяковского.

Добавим, что в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сургуте отремонтированы 14 дорог, сдан один новый участок и начато строительство еще двух дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU