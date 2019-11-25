Житель Нижневартовска осужден за убийство нового знакомого
Кровавую расправу над собутыльниками учинил вартовчанин осенью прошлого года. Накануне ему вынесли приговор.
По информации следственного комитета Югры, 21-летний вартовчанин осуждён по статье «Убийство».
Согласно материалам дела, молодой человек познакомился с двумя мужчинами в сентябре прошлого года. Новые знакомые позвали его к себе для распития алкоголя, возникла ссора.
Сперва осуждённый ударил ножом одного из знакомых, но ему удалось уйти живым. Затем молодой человек смертельно ранил второго мужчину - хозяина дома.
После совершения убийства преступник скрылся, но на следующий день его задержали полицейские.
Судом вартовчанин приговорен к 9 годам лишения свободы. Проведет он их в колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU