СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-25T08:49:02+03:00

За минувшую неделю в Югре дотла сгорели 9 автомобилей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшую неделю на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрирован 51 пожар.. Из огня спасены 11 человек, а 47 эвакуированы.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в основном горели такие объекты как бани, гаражи, жилой сектор. Пострадали девять автомобилей и 36 строений. Травмы получили 3 человека. Спасено материальных ценностей на сумму более 18 миллионов рублей.

МЧС акцентирует внимание на том, что основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и бытовых приборов, печей, неосторожность при курении.

Ведомство предупреждает югорчан об осторожности при эксплуатации электрообогревателей и бытовых приборов, соблюдайте правила безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU