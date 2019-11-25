В Сургуте состоится «Ярмарка франшиз»
Представители бизнес-сообщества Югры приглашают принять участие в региональном форуме «Ярмарка франшиз». Он состоится 26 ноября в Сургуте.
По информации организаторов, главными событиями мероприятия станут открытие выставки-презентации федеральных и региональных компаний франчайзеров, а также обсуждение с экспертами перспектив развития франчайзинга на территории округа.
«Ярмарка франшиз» обеспечит диалоговую площадку по обмену опытом и реальных практических советов для всех, кто хочет выбрать и работать в дальнейшем по успешной франчайзинговой модели бизнеса и развиваться в этом ключе.
Добавим, что среди спикеров форума – ведущие федеральные эксперты и практикующие специалисты в области франчайзинга.
ИСТОЧНИК KP.RU