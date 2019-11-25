2019-11-25T08:21:28+03:00
Общество

В Сургуте состоится «Ярмарка франшиз»

Среди спикеров форума – ведущие федеральные эксперты
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте состоится «Ярмарка франшиз». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Сургуте состоится «Ярмарка франшиз». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Представители бизнес-сообщества Югры приглашают принять участие в региональном форуме «Ярмарка франшиз». Он состоится 26 ноября в Сургуте.

По информации организаторов, главными событиями мероприятия станут открытие выставки-презентации федеральных и региональных компаний франчайзеров, а также обсуждение с экспертами перспектив развития франчайзинга на территории округа.

«Ярмарка франшиз» обеспечит диалоговую площадку по обмену опытом и реальных практических советов для всех, кто хочет выбрать и работать в дальнейшем по успешной франчайзинговой модели бизнеса и развиваться в этом ключе.

Добавим, что среди спикеров форума – ведущие федеральные эксперты и практикующие специалисты в области франчайзинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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