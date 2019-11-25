В Ханты-Мансийске подвели итоги финала югорского хантатона-2019

СЕГОДНЯ 07:59 2019-11-25T08:10:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске подведены итоги состязания программистов и веб-дизайнеров – участников окружного конкурса разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2019».

По информации правительства ЯНАО, в «мозговом штурме» приняли участие 220 человек из 19 муниципальных образований Югры от 18 до 50 лет. За сутки разработчики, дизайнеры и продуктологи должны были создать прототип мобильного приложения или web-сервиса.

В этом году хакатонщикам было предложено представить решения для реализации национальных проектов в соответствии с заданиями, подготовленными компаниями-организаторами и органами власти.

Интерес жюри вызвал проект «Зимники и переправы Югры», разработчики которого создали для водителей и перевозчиков сервис, помогающий устранить дефицит информации у навигаторов о зимниках и летних речных переправах, параметрах и сроках их работы.

Авторы приложения «VRеале» для прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды протестировали проект скейтпарка на улице Зеленодольской в Ханты-Мансийске и на этом примере показали, как горожане смогут делать свои предложения в проект.

Призерами стали команды: DigTech – проект «Создание системы по учету правительственных наград», Information sistem – проект «Чистый город», Undefined – проект «Fitness Challenger», «Согласен, плохо вышло» - проект «Удобный город», Сode – проект «UgraEvo», «СоцАйТи» - проект «Искусственный интеллект», «Дело it» - проект «Сервис адаптации новых сотрудников, обучения и развития персонала».

Также были отмечены индивидуально Семен Миронов из Советского и Наталья Джабасова из Белоярского как самый молодой и самый возрастной участник.

Лучшим проектом, разработанным начинающими программистами, признан «Маркетплейс фермерской продукции» команды «Bpk» из Белоярского.

3 место и приз в размере 100 тысяч рублей достались команде «Хyz» из Сургута за проект «Цифровой ассистент».

2 место и приз в размере 150 тысяч рублей получила команда «PapapiPapapaPapipu» из Сургута за проект «Стирая границы».

1 место и приз в размере 200 тысяч рублей – у команды «ПП для ТП» из Советского политехнического колледжа за проект «VRеале».

ИСТОЧНИК KP.RU