2019-11-25T07:55:10+03:00
Общество

В минувшие выходные в полицейскими Югры раскрыто 48 преступлений

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде
Алена Кульмухаметова
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В минувшие выходные в полицейскими Югры раскрыто 48 преступленийВ минувшие выходные в полицейскими Югры раскрыто 48 преступленийФото: Татьяна Коркина
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За прошедшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 71 преступление, раскрыто 48.

В пресс-службе УМВД по хХМАО-Югре рассказали, что в числе раскрытых дел имеются 3 факта причинения тяжких телесных повреждений, вымогательство, мошенничество, 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, угон и 12 краж.

Так, в деревне Ярки Ханты-Мансийского района 25-летний ранее судимый местный житель проник в гараж, откуда похитил две алюминиевые канистры по двадцать литров бензина. Сумма ущерба составила 3700 рублей.

В Сургуте у 41-летнего подозреваемого обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справке об экспертном исследовании изъятое является наркотиком массой 1,05 грамма.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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