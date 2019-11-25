В минувшие выходные в полицейскими Югры раскрыто 48 преступлений
За прошедшие дни в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 71 преступление, раскрыто 48.
В пресс-службе УМВД по хХМАО-Югре рассказали, что в числе раскрытых дел имеются 3 факта причинения тяжких телесных повреждений, вымогательство, мошенничество, 3 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, угон и 12 краж.
Так, в деревне Ярки Ханты-Мансийского района 25-летний ранее судимый местный житель проник в гараж, откуда похитил две алюминиевые канистры по двадцать литров бензина. Сумма ущерба составила 3700 рублей.
В Сургуте у 41-летнего подозреваемого обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справке об экспертном исследовании изъятое является наркотиком массой 1,05 грамма.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU