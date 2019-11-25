СЕГОДНЯ 07:35 2019-11-25T07:35:42+03:00

В Сургуте ночью произошел крупный пожар в ресторане. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Крупный пожар в ресторане Crystal Palace начался в Сургуте вечером 24 ноября. Общая площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, загорелась вытяжка в на кухне ресторана, расположенного по адресу улица рационализаторов 11.

Информация о пожаре поступила в диспетчерскую в 21:26. На момент прибытия первых подразделений происходило горение кровли.

По уточненным данным спасателей горело двухэтажное, кирпичное с деревянной кровлей здание, в котором, помимо ресторана располагались помещения станции технического обслуживания и магазина. Из здания эвакуировались 60 человек, один человек обратился за помощью к специалистам скорой помощи. Он отравился угарным газом. Из зоны горения эвакуировано пять автомобилей.

Локализовать пожар на площади 3000 квадратных метров удалось в 22:39. Открытое горение ликвидировано в 00:01 25 ноября. Общая площадь пожара составила более 3,6 тысячи квадратных метров. Кровля здания обрушилась. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU