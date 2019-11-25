СЕГОДНЯ 07:13 2019-11-25T07:13:24+03:00

Погода в Югре 25 ноября: малооблачно и без осадков. Фото Иван Горбунов

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В понедельник 25 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе малооблачная погода. Без осадков. Местами изморозь, слабый туман. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -20 градусов, по западной половине округа местами -5, -10 градусов, по восточной -21, -26 градусов.

В Ханты-Мансийске малооблачно. Ветер юго-западный 5 - 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -17, -19 градусов.

В Сургуте ясно и без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -28 градусов. К вечеру пойдет снег и потеплеет до -21 градусов.

В Нижневартовске днем ясная и без осадков погода. Ветер южный, юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -29, -26 градусов. К вечеру пойдет снег и потеплеет до -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU