СЕГОДНЯ 16:56 2019-11-24T16:59:45+03:00

В Сургуте на тротуаре иномарка сбила ребенка. Фото с сайта pixabay.com

Он получил травмы и был доставлен в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу 23 ноября около 16 часов на пересечении улиц Мелик-Карамова и Геологической в Сургуте.

По данным полиции Сургута, в сторону Черного Мыса двигался автомобиль «Тойота Аурис», перед ним внезапно повернула сторону ЖК «Возрождение» встречная машина.

Водитель «Тойоты», чтобы уйти от столкновения с автомобилем, вывернул влево на тротуар у пешеходного перехода. В это время там находился 9-летний мальчик, который ждал разрешающего сигнала светофора. Иномарка сбила ребенка. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU