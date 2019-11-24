В Сургуте на тротуаре иномарка сбила ребенка
Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу 23 ноября около 16 часов на пересечении улиц Мелик-Карамова и Геологической в Сургуте.
По данным полиции Сургута, в сторону Черного Мыса двигался автомобиль «Тойота Аурис», перед ним внезапно повернула сторону ЖК «Возрождение» встречная машина.
Водитель «Тойоты», чтобы уйти от столкновения с автомобилем, вывернул влево на тротуар у пешеходного перехода. В это время там находился 9-летний мальчик, который ждал разрешающего сигнала светофора. Иномарка сбила ребенка. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU