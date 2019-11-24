2019-11-24T16:40:05+03:00
Общество

Участковый из Нягани вынес из огня женщину и троих детей

Дом сгорел дотла [видео]
Алена Кульмухаметова
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Участковый из Нягани вынес из огня женщину и троих детей. Фото с сайта pixabay.comУчастковый из Нягани вынес из огня женщину и троих детей. Фото с сайта pixabay.com
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Во время обхода территории участковый из Нягани лейтенант полиции Владимир Александров заметил густой дым, поднимающийся над жилым домом. Полицейский бросился на помощь.

По информации МВД России, подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Прикрываясь бушлатом, он вынес из пламени хозяйку дома.

Выяснилось, что перед этим женщина вспомнила, что в огне остались документы на переселение из ветхого жилья, и кинулась за ними. Достать сертификат переселенца из горящего шкафа удалось, а вот выйти на воздух у нее уже не хватило сил.

Участковый спас из горящего дома троих детей и двоих взрослых.

Участковый из Нягани вынес из огня женщину и троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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