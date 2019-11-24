Участковый из Нягани вынес из огня женщину и троих детей
Во время обхода территории участковый из Нягани лейтенант полиции Владимир Александров заметил густой дым, поднимающийся над жилым домом. Полицейский бросился на помощь.
По информации МВД России, подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Прикрываясь бушлатом, он вынес из пламени хозяйку дома.
Выяснилось, что перед этим женщина вспомнила, что в огне остались документы на переселение из ветхого жилья, и кинулась за ними. Достать сертификат переселенца из горящего шкафа удалось, а вот выйти на воздух у нее уже не хватило сил.
Участковый спас из горящего дома троих детей и двоих взрослых.
Участковый из Нягани вынес из огня женщину и троих детей.
ИСТОЧНИК KP.RU