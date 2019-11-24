СЕГОДНЯ 11:12 2019-11-24T11:12:15+03:00

В Сургуте во время пожара в многоквартирном доме спасен один человек. Фото с сайта МЧС по ХМАО-Югре

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Пожар в многоквартирном жилом доме на улице Школьная в Сургуте произошел днем 23 ноября. Из огня пожарные вывели одного человека. По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о пожаре в жилом доме поступило диспетчерам в 16:19.

- В 16.31 пожар локализован, в 16.33 ликвидировано открытое горение. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы техники, — сообщили в ведомстве.

Обошлось без пострадавших. Причины и ущерб установят дознаватели.

Известно, что из огня был спасен один человек. Сейчас органам дознания предстоит Добавим, что при пожаре, который произошел в Сургуте в ночь с пятницы на субботу, в доме по улице Высоковольтная пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU