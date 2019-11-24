СЕГОДНЯ 08:24 2019-11-24T08:26:08+03:00

В Югре пять югорчанок получили награду «Материнская слава». Фото с сайта правительства Югры

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание Семейного совета, где вручила многодетными мамам медали «Материнская слава».

- Сегодня среди нас 5 героинь-югорчанок, воспитывающих 17 сыновей и 9 дочерей, - сказала Наталья Комарова, предваряя торжественную церемонию.

Оксана Кулиш воспитывает пятерых детей, работает в Радужнинском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

В семье Миланы Аюбовой из Когалыма также пятеро детей. Милана уверена, что высокие результаты в обучении детей возможны лишь при заинтересованности родителей в успехах детей.

Многодетная мама, учитель средней школы №2 Лангепаса Светлана Картауз воспитывает шестерых детей. Они занимаются спортом, творчеством.

Учитель средней школы №4 города Советский Оксана Перевалова занимается обучением особенных детей. В своей семье с раннего возраста приучает детей к труду, уважению к старшим, взаимопомощи.

Медицинская сестра Нижневартовской окружной клинической детской больницы Наталья Телицына воспитывает пятерых сыновей. В семье Телицыных ценят здоровый образ жизни, духовно-нравственные традиции.

Губернатор поздравила всех югорчанок с днем матери.

- Дорогие югорчане! Поздравляю Вас с тёплым, добрым праздником – Днём матери! «Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них спокойным сном» – считает Виктор Гюго и большинство из нас, конечно. Забота, поддержка, наставления – мама. Она воспитывает в нас добро, дарит тепло, любовь. Мама – главный хранитель нашей жизни, - сказала Наталья Комарова.

- Ежегодно в Югре рождается более 20 тысяч малышей. Материнство – большое счастье. Его поддерживают успешные, здоровые, талантливые дети, заботливые, сильные, умные, работящие отцы. Желаю Вам, дорогие мамы, здоровья и счастья, семейного благополучия, успехов на работе.

Отметим, что в этот день планируется ряд праздничных мероприятий во всех муниципалитетах округа.

ИСТОЧНИК KP.RU