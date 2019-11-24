Погода в Югре 24 ноября: наступают морозы
В воскресенье 24 ноября облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -13 градусов, местами -15, -20 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -11, -13 градусов.
В Сургуте солнечно и морозно. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -19, -24 градусов.
В Нижневартовске с утра снегопад и облачно, после обеда ясно и без осадков. Ветер северо-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -24 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU