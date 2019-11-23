В Югре создают реестр нянь

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-23T16:50:17+03:00

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В правительстве округа на заседании Семейного совета участники рассмотрели широкий круг вопросов, касающийся поддержки семьи и детей.

Было отмечено, что Югра – один из пилотных регионов, реализующих федеральный проект «Профессиональные няни – детям». «Проект работает на достижение 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году. Его основная задача – создание условий для трудовой занятости женщин, воспитывающих детей.

По оценкам экспертов, Нижневартовск наработал хорошую практику по реализации проекта «Профессиональные няни – детям».

- Важно ее не потерять, создать условия для тиражирования, - нацелила команду Югры губернатор.

О реализации проекта «Профессиональные няни – детям» доложил директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин.

- В феврале 2019 года правительство автономного округа заключило соглашение о сотрудничестве с межрегиональной благотворительной общественной организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» по реализации этого проекта, включая организацию системы обучения и стажировки югорских нянь, - проинформировал он. - Стать сертифицированными нянями смогут и многодетные мамы. Тогда они получат возможность предлагать свои услуги детским садам или открыть детский сад на дому.

В Нижневартовске в «пилоте» участвуют детский сад № 41 «Росинка» и индивидуальный предприниматель Олеся Мустафина, которая оказывает услуги в сфере дошкольного образования. В мае специалисты пилотных площадок прошли в Москве курсовую подготовку «Тьюторское сопровождение подготовки нянь (работников по присмотру и уходу)».

Кстати, при опросе родительской общественности из 716 опрошенных 49,5% отметили востребованность услуги.

В реестре сертифицированных нянь состоит 20 человек, в настоящее время они проходят 2-й этап обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU