2019-11-23T16:50:17+03:00
Общество

В Югре создают реестр нянь

Примером может стать Нижневартовск
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре создают реестр нянь. Фото с сайта pixabay.comВ Югре создают реестр нянь. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

В правительстве округа на заседании Семейного совета участники рассмотрели широкий круг вопросов, касающийся поддержки семьи и детей.

Было отмечено, что Югра – один из пилотных регионов, реализующих федеральный проект «Профессиональные няни – детям». «Проект работает на достижение 100-процентной доступности дошкольного образования к 2021 году. Его основная задача – создание условий для трудовой занятости женщин, воспитывающих детей.

По оценкам экспертов, Нижневартовск наработал хорошую практику по реализации проекта «Профессиональные няни – детям».

- Важно ее не потерять, создать условия для тиражирования, - нацелила команду Югры губернатор.

О реализации проекта «Профессиональные няни – детям» доложил директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд Игошин.

- В феврале 2019 года правительство автономного округа заключило соглашение о сотрудничестве с межрегиональной благотворительной общественной организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ» по реализации этого проекта, включая организацию системы обучения и стажировки югорских нянь, - проинформировал он. - Стать сертифицированными нянями смогут и многодетные мамы. Тогда они получат возможность предлагать свои услуги детским садам или открыть детский сад на дому.

В Нижневартовске в «пилоте» участвуют детский сад № 41 «Росинка» и индивидуальный предприниматель Олеся Мустафина, которая оказывает услуги в сфере дошкольного образования. В мае специалисты пилотных площадок прошли в Москве курсовую подготовку «Тьюторское сопровождение подготовки нянь (работников по присмотру и уходу)».

Кстати, при опросе родительской общественности из 716 опрошенных 49,5% отметили востребованность услуги.

В реестре сертифицированных нянь состоит 20 человек, в настоящее время они проходят 2-й этап обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вартовчан приглашают на выставку местных товаропроизводителей
Сургутские школы искусств получили новые инструменты
Ханты-Мансийск посетили волонтеры из 13 регионов России
Погода в Югре 23 ноября: стало теплее и идут снегопады
Нетрезвый житель Ханты-Мансийска обматерил бортпроводницу
На сургутских остановках школьники в морозы не могут уехать из-за переполненных автобусов
Правительство Югры поможет с ипотекой еще трем сотням семей
В Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры
В Нефтеюганске бухгалтер фирмы спрятала от налоговой 189 миллионов рублей
«Народный контроль» проверит в магазинах Ханты-Мансийска весы
Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколов
Инспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей
В Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажиров
Общественники проверят на безопасность все ледовые городки Югры
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии для малоимущих из-за 14 рублей
Доверчивость обошлась жительнице Когалыма более чем в миллион рублей
Активные сургутяне обсудили с властями тему строительства автовокзала и разгрузку Грибоедовской развязки
В гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратора
В Пыть-Яхе задержан местный житель с наркотиками
Ханты-Мансийск примет Международный IT-форум в 2020 году
В Югре состоится «Хантатон-2019»
Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета
Югра готовится отметить День рождения
В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области
В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег
В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода
Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления