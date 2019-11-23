2019-11-23T15:23:11+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на выставку местных товаропроизводителей

Она пройдет 30 ноября и 1 декабря во Дворце искусств
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на выставку местных товаропроизводителей. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на выставку местных товаропроизводителей. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить выставку продукции местных товаропроизводителей. Она состоится 30 ноября и 1 декабря во Дворце искусств.

Как сообщили в городской администрации, выставка начнет свою работу в 10 часов и завершится в 16 часов. У гостей мероприятия будет возможность продегустировать предлагаемые товары; приобрести молочную и рыбную продукцию, мясо, мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.

Предполагается, что в мероприятии примут участие более 20 товаропроизводителей.

Добавим, что в Югре регулярно проходят выставки местных товаропроизводителей. Так, знак «Сделано в Югре» является признанным знаком качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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