Вартовчан приглашают на выставку местных товаропроизводителей
Жителей и гостей Нижневартовска приглашают посетить выставку продукции местных товаропроизводителей. Она состоится 30 ноября и 1 декабря во Дворце искусств.
Как сообщили в городской администрации, выставка начнет свою работу в 10 часов и завершится в 16 часов. У гостей мероприятия будет возможность продегустировать предлагаемые товары; приобрести молочную и рыбную продукцию, мясо, мясопродукты, хлебобулочные и кондитерские изделия и др.
Предполагается, что в мероприятии примут участие более 20 товаропроизводителей.
Добавим, что в Югре регулярно проходят выставки местных товаропроизводителей. Так, знак «Сделано в Югре» является признанным знаком качества.
ИСТОЧНИК KP.RU