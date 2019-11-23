2019-11-23T13:30:26+03:00
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Сургутские школы искусств получили новые инструменты

На оснащении выделено около 13 миллионов рублей
Алена Кульмухаметова
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Сургутские школы искусств получили новые инструменты. Фото с сайта администрации города СургутСургутские школы искусств получили новые инструменты. Фото с сайта администрации города Сургут
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Пять фортепиано марки «Михаил Глинка» поставили в детскую школу искусств имени Григория Кукуевицкого в Сургуте. Закупка музыкального оборудования обеспечена в соответствии с федеральным проектом «Культурная среда».

Мастерство музыкальной игры воспитанники школы искусств имени Григория Кукуевицкого теперь будут осваивать на новых пианино, а также домре, гитаре и балалайках, сообщили в городской администрации.

Кроме этого, в учреждении обновили мебель, компьютерный класс оборудовали планшетами, интерактивной доской, мультимедийным проектором. В библиотеку школы закупили более 400 изданий нотной литературы. Городские школы искусств в этом году стали первыми площадками реализации федерального проекта «Культурная среда». На их оснащении выделено около 13 миллионов рублей.

Всего учреждения дополнительного образования детей в Сургуте получат 45 новых музыкальных инструментов, более 800 учебных пособий, хоровые станки, звуковое оборудования, передвижные стеллажи и другие предметы мебели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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