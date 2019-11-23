2019-11-23T10:08:44+03:00
Общество

Ханты-Мансийск посетили волонтеры из 13 регионов России

Визит межрегиональной добровольческой команды состоялся в рамках программы мобильности добровольцев
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийск посетили волонтеры из 13 регионов России. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаХанты-Мансийск посетили волонтеры из 13 регионов России. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Активисты волонтерского движения из 13 регионов нашей страны встретились в Ханты-Мансийске в библиоруме «Буква» Городской централизованной библиотечной системы.

Добровольцы посетили ряд городов округа и переняли опыт своих коллег. Гостям были представлены местные добровольческие практики, которые показали себя успешными и могут тиражироваться в других субъектах страны.

Им презентовали волонтерские организации Ханты-Мансийска, рассказали об участии югорской общественности в реализации государственной и муниципальной политики в округе.

Представители Городской централизованной библиотечной системы Елена Максимова и Татьяна Раздрокова рассказали о городском краудсорсинговом проекте «Мы вместе!» и о проектах, реализуемых учреждением - библиоруме «Буква», Школе сказочника, открытом пространстве «ЛИТоСФЕРА», соревнованиях по интернет-серфингу для пенсионеров и других.

Гости выразили большую заинтересованность в сотрудничестве и реализации в своих регионах аналогичных проектов. Они договорились держать связь и обмениваться опытом.

Отметим, что визит межрегиональной добровольческой команды состоялся в рамках программы мобильности волонтеров, реализуемой в стране с 2019 года. Суть проекта - стажировка добровольцев в регионах с передовыми социальными практиками. Югра – в числе 8 принимающих регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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