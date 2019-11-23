2019-11-23T07:00:05+03:00
Общество

Погода в Югре 23 ноября: стало теплее и идут снегопады

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 23 ноября: стало теплее и идут снегопады. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 23 ноября: стало теплее и идут снегопады. Фото с сайта pixabay.com
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В субботу 23 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов снег от небольших до умеренных. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду, днем порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -3, -8 градусов, по востоку -10, -15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер переменных направлений 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте пасмурно, с обеда начнется сильный снегопад. Ветер западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -4 градусов.

В Нижневартовске облачно и снегопад. Ветер юго-западный, западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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