2019-11-22T16:01:43+03:00
Общество

На сургутских остановках школьники в морозы не могут уехать из-за переполненных автобусов

Взрослые не пропускают детей
Алена Кульмухаметова
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На сургутских остановках школьники в морозы не могут уехать из-за переполненных автобусов. Фото с портала "Твой Сургут"На сургутских остановках школьники в морозы не могут уехать из-за переполненных автобусов. Фото с портала "Твой Сургут"
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На портал «Твой Сургут» за один день поступило сразу два сообщения о том. Что дети не могут уехать в школу и стоят подолгу на остановках из-за переполненных автобусов.

- 47 автобус - единственный маршрут, следующий до НГДУ! Дети не могут уехать в школу! Взрослые даже не уступят детям! Дети вынуждены остаться на улице! Ждать следующий автобус и не факт, что взрослые дадут возможность попасть в него! И так каждый день! – пишет жительница Сургута.

Женщина отмечает, что со стороны жд попросту не уехать в сторону НГДУ. Детей в школу с остановки улицы Есенина едет много. Павильона теплого нет. Школьники не могут попасть в автобус и подолгу стоят на морозе в ожидании следующего маршрута.

Еще один житель Сургута также пожаловался на переполненные маршруты. - Ребёнок жаловался, что не может сесть в 47 автобус на остановке 42 микрорайон, который проходит, 7:18 (фактически пришёл 7:26) и сегодня утром я пошёл её провожать. Автобус пришёл полный и при посадке была давка. Как нашим детям нормально добираться до школы, спрашивает сургутянин.

Ответа местные власти пока не дали. Вопросы находятся на стадии обработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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