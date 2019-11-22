СЕГОДНЯ 15:34 2019-11-22T15:34:50+03:00

Правительство Югры поможет с ипотекой еще трем сотням семей. Фото с сайта pixabay.com

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Окружным правительством принято решение о расширении перечня лиц, получателей в 2019 году социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

- В него включены семьи, зарегистрированные в государственных органах как семьи, в которых произошла потеря кормильца, являющиеся участниками государственной программы «Развитие жилищной сферы», - сказала губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Терезы Пономарёвой, таким образом, дополнительно помощь будет оказана порядка 300 семьям.

Выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке до 27 декабря 2019 года. Её размер будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от количества иждивенцев. Средний размер выплаты составляет порядка 1,2 млн рублей.

Напомним, на решение жилищных вопросов югорчан по разным программам в 2019 году направлено 25 млрд рублей. В целом государственную поддержку получили почти 30000 югорских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU