СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-22T14:55:24+03:00

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С 21 по 22 ноября в Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры, участие в котором принимают студенты из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, а также региональные и федеральные эксперты.

Необходимость таких встреч отметила Марианна Кочубей, председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ. По ее словам, сегодня акценты деятельности террористических организаций смещены в сторону поддержки «спящих экстремистских ячеек» и формирования сети так называемого малобюджетного терроризма с участием молодежи (речь идет об автономно действующих террористах).

Известные примеры подобных терактов – стрельба в учебных заведениях и въезд на автомобиле в толпу людей. Поэтому задача каждого из спикеров – донести до аудитории необходимые теоретические и практические знания в части профилактики террористических/экстремистских идей в молодежной среде.

В качестве примера были рассмотрены действия сторонников неформального объединения АУЕ и так называемых колумбайнеров (подростков, призывающих к спланированным агрессивным действиям).

Причина данной модели поведения людей кроется в подмене понятий, когда чувство патриотизма перекрывается навязанными современными медиа «героями» и их «поступками».

Противостоять деструктивным субкультурам необходимо комплексно – через сохранение семейных и духовных ценностей, пропаганду ЗОЖ, военно-патриотическое воспитание молодежи.

Второй день работы форума посвящен практической части. На базе СОК «Радуга» представители силовых структур совместно со студентами провели учебную тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU