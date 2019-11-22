2019-11-22T14:55:24+03:00
Общество

В Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры

В качестве примера были рассмотрены действия сторонников неформального объединения АУЕ
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

С 21 по 22 ноября в Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры, участие в котором принимают студенты из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска, а также региональные и федеральные эксперты.

Необходимость таких встреч отметила Марианна Кочубей, председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ. По ее словам, сегодня акценты деятельности террористических организаций смещены в сторону поддержки «спящих экстремистских ячеек» и формирования сети так называемого малобюджетного терроризма с участием молодежи (речь идет об автономно действующих террористах).

Известные примеры подобных терактов – стрельба в учебных заведениях и въезд на автомобиле в толпу людей. Поэтому задача каждого из спикеров – донести до аудитории необходимые теоретические и практические знания в части профилактики террористических/экстремистских идей в молодежной среде.

В качестве примера были рассмотрены действия сторонников неформального объединения АУЕ и так называемых колумбайнеров (подростков, призывающих к спланированным агрессивным действиям).

Причина данной модели поведения людей кроется в подмене понятий, когда чувство патриотизма перекрывается навязанными современными медиа «героями» и их «поступками».

Противостоять деструктивным субкультурам необходимо комплексно – через сохранение семейных и духовных ценностей, пропаганду ЗОЖ, военно-патриотическое воспитание молодежи.

Второй день работы форума посвящен практической части. На базе СОК «Радуга» представители силовых структур совместно со студентами провели учебную тренировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нефтеюганске бухгалтер фирмы спрятала от налоговой 189 миллионов рублей
«Народный контроль» проверит в магазинах Ханты-Мансийска весы
Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколов
Инспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей
В Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажиров
Общественники проверят на безопасность все ледовые городки Югры
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии для малоимущих из-за 14 рублей
Доверчивость обошлась жительнице Когалыма более чем в миллион рублей
Активные сургутяне обсудили с властями тему строительства автовокзала и разгрузку Грибоедовской развязки
В гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратора
В Пыть-Яхе задержан местный житель с наркотиками
Ханты-Мансийск примет Международный IT-форум в 2020 году
В Югре состоится «Хантатон-2019»
Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета
Югра готовится отметить День рождения
В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области
В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег
В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода
Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления