В Нефтеюганске бухгалтер фирмы спрятала от налоговой 189 миллионов рублей
Руководитель и одновременно главный бухгалтер одной из фирм города Нефтеюганска обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным следственного комитета Югры, руководитель и одновременно главный бухгалтер организации в период с 2014 по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 189 миллионов рублей.
Обвиняемая добровольно возместила задолженность в полном объеме, однако не уплатила в федеральный бюджет пени и штраф. В этой связи уголовное преследование не подлежало прекращению и материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.
Бухгалтеру грозят штраф, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU