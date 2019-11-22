СЕГОДНЯ 14:45 2019-11-22T14:45:38+03:00

В Нефтеюганске бухгалтер фирмы спрятала от налоговой 189 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

За уклонение от выплат ей грозят сроки

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Руководитель и одновременно главный бухгалтер одной из фирм города Нефтеюганска обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данным следственного комитета Югры, руководитель и одновременно главный бухгалтер организации в период с 2014 по 2017 год уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 189 миллионов рублей.

Обвиняемая добровольно возместила задолженность в полном объеме, однако не уплатила в федеральный бюджет пени и штраф. В этой связи уголовное преследование не подлежало прекращению и материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

Бухгалтеру грозят штраф, либо принудительные работы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В качестве максимального наказания предусмотрено лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU