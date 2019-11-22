СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-22T14:35:05+03:00

«Народный контроль» проверит в магазинах Ханты-Мансийска весы. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В столице Югры пройдет рейд по торговым объектам в рамках реализации федерального партийного проекта «Народный контроль» с 22 по 29 ноября.

Как рассказали в администрации города Ханты-Мансийск, контролеры проверят напольное и настольное весовое оборудование на предмет соответствий стандартам. Это делается для исключения случаев обвеса покупателей продуктовых товаров.

В составе участников рейда будут представители городской общественности, представители управления потребительского рынка и управления муниципального контроля.

«Народный контроль» посмотрит, есть ли отметки по проведенной проверке весов, подвергались ли они плановому ремонту, есть ли на них голографическая наклейка государственной поверки с непросроченной датой. При выявлении нарушений этих требований комиссия производит фотофиксацию, запрашивает сертификат на весовое оборудование.

Участники мониторинговой группы направят данные о проверках оборудования в торговых точках региональному координатору проекта «Народный контроль» для последующей обработки информации и принятия решения по выявленным нарушениям.

ИСТОЧНИК KP.RU