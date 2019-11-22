2019-11-22T14:02:41+03:00
Происшествия

Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколов

Аферистка ходит по домам
Алена Кульмухаметова
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Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколовМошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколовФото: Татьяна Коркина
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Полицейские Нижневартовска рекомендуют горожанам не впускать в дом незнакомых людей.

Накануне в дежурную часть отдела полиции города обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что его с супругой обманула неизвестная женщина.

Полицейским он рассказал, что утром к ним в квартиру позвонила незнакомая женщина, представилась работницей почты и спросила не получали ли они премию, положенную пожилым людям. На ответ вартовчан, что «не получали», женщина сообщила, что она обязательно включит их в список и достала тетрадь, куда и внесла необходимые данные.

После чего незнакомка сообщила, что в городе происходит ажиотаж, связанный с тем, что пятитысячные купюры выходят из оборота и их срочно необходимо обменять на другие банкноты, и предложила свою помощь.

Жена потерпевшего рассказала гостье, что ранее они накопили 100 тысяч рублей и чтобы не стоять в очереди в банке могли бы поменять их на дому. Аферистка достала из своей сумочки купюры номиналом в 2000 рублей и отсчитала требуемую сумму.

Вечером пенсионеры решили еще раз пересчитать деньги и обнаружили, что на купюрах имеется надпись «банк приколов». Узнав, что их обманули, вартовчане обратились за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры по установлению личности подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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