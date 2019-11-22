Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколов
Полицейские Нижневартовска рекомендуют горожанам не впускать в дом незнакомых людей.
Накануне в дежурную часть отдела полиции города обратился 84-летний местный житель, который сообщил, что его с супругой обманула неизвестная женщина.
Полицейским он рассказал, что утром к ним в квартиру позвонила незнакомая женщина, представилась работницей почты и спросила не получали ли они премию, положенную пожилым людям. На ответ вартовчан, что «не получали», женщина сообщила, что она обязательно включит их в список и достала тетрадь, куда и внесла необходимые данные.
После чего незнакомка сообщила, что в городе происходит ажиотаж, связанный с тем, что пятитысячные купюры выходят из оборота и их срочно необходимо обменять на другие банкноты, и предложила свою помощь.
Жена потерпевшего рассказала гостье, что ранее они накопили 100 тысяч рублей и чтобы не стоять в очереди в банке могли бы поменять их на дому. Аферистка достала из своей сумочки купюры номиналом в 2000 рублей и отсчитала требуемую сумму.
Вечером пенсионеры решили еще раз пересчитать деньги и обнаружили, что на купюрах имеется надпись «банк приколов». Узнав, что их обманули, вартовчане обратились за помощью в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Принимаются меры по установлению личности подозреваемой.
ИСТОЧНИК KP.RU