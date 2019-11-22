СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-22T13:56:05+03:00

Инспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей. Фото с сайта Природнадзора Югры

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Житель Советского района Югры ловил соболей запрещенными орудиями лова. Задержали его накануне.

По данным Природнадзора Югры, во время обследования общедоступных охотничьих угодий Советского района на расстоянии около 10 км от поселка Коммунистический инспектором ведомства был обнаружен свежий след от охотничьих лыж.

При следовании по лыжне обнаружен факт установки для отлова трех запрещенных к использованию стандартных ногозахватывающих удерживающих капкана со стальными дугами.

Вскоре был задержан охотник, который ловил соболя недопустимыми для использования орудиями охоты. Запрещенные орудия охоты изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU