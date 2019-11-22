2019-11-22T13:56:05+03:00
Общество

Инспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей

Мужчина ставил на пушных зверьков капканы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Инспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыИнспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей. Фото с сайта Природнадзора Югры
Изменить размер текста:

Житель Советского района Югры ловил соболей запрещенными орудиями лова. Задержали его накануне.

По данным Природнадзора Югры, во время обследования общедоступных охотничьих угодий Советского района на расстоянии около 10 км от поселка Коммунистический инспектором ведомства был обнаружен свежий след от охотничьих лыж.

При следовании по лыжне обнаружен факт установки для отлова трех запрещенных к использованию стандартных ногозахватывающих удерживающих капкана со стальными дугами.

Вскоре был задержан охотник, который ловил соболя недопустимыми для использования орудиями охоты. Запрещенные орудия охоты изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры
В Нефтеюганске бухгалтер фирмы спрятала от налоговой 189 миллионов рублей
«Народный контроль» проверит в магазинах Ханты-Мансийска весы
Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколов
В Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажиров
Общественники проверят на безопасность все ледовые городки Югры
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии для малоимущих из-за 14 рублей
Доверчивость обошлась жительнице Когалыма более чем в миллион рублей
Активные сургутяне обсудили с властями тему строительства автовокзала и разгрузку Грибоедовской развязки
В гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратора
В Пыть-Яхе задержан местный житель с наркотиками
Ханты-Мансийск примет Международный IT-форум в 2020 году
В Югре состоится «Хантатон-2019»
Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета
Югра готовится отметить День рождения
В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области
В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег
В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода
Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления