Общественники проверят на безопасность все ледовые городки Югры

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-22T13:08:42+03:00

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Эксперты ОНФ Югры приступили к проверке безопасности детских ледовых городков в муниципалитетах Югры. Поводом для проверки послужила ситуация с обрушением ледяных ворот «Вход в зазеркалье» в строящемся ледовом городке на площади Свободы в Ханты-Мансийске.

Общественники обратили внимание на отсутствие стандарта безопасности ледовых сооружений, которые возводятся как элементы «оформления» городской среды.

Уже проверены ледовые городки в районе Самарово и Центральной площади Ханты-Мансийска.

Выяснилось, что по задумке заказчика на территории объектов запланировано строительство крупномасштабных ледовых конструкций, таких как «Эйфелева башня» высотой 10 м с входными арками до двух метров высотой, аттракцион-ловушка «Стоунхендж» с высотой ледяных столбов более трех метров и ледяными перекладинами и «Триумфальная арка» высотой 5,5 м и шириной 2 м с возможностью прохода взрослого человека сквозь сооружение. При этом в техзадании не прописаны требования национальных стандартов безопасности к данным сооружениям, которые, к примеру, предъявляются к зимним горкам, поскольку в России сегодня не существует регламента для строительства крупных ледовых форм.

Несмотря на то, что согласно контракту гарантии по безопасности ледовых городков на себя берет подрядчик, у жителей города не может быть полной уверенности, что какая-нибудь ледяная глыба сооружения не рухнет в период оттепели или сильного ветра.

В целях предупреждения травматизма граждан на территории ледовых городков эксперты ОНФ в Югре направили обращения всем главам муниципалитетов с просьбой более внимательно подойти к реализации проектов данных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU