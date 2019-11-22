Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии для малоимущих из-за 14 рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-22T12:57:06+03:00

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Центр социальных выплат Нижневартовска отказал в выплатах пособий для малоимущих многодетной семье, так как их совокупной доход превысил прожиточный минимум на 14 рублей.

Информация об этом появилась в соцсети ВКонтакте в группе «Инцидент/Нижневартовск» 19 ноября.

Согласно официальному документу, который вартовчанка приложила к посту. Отказ центра датирован 6 ноября 2019 года. Женщина спрашивает, одна ли она оказалась в подобной ситуации.

- У меня вопрос! Кто-нибудь сталкивался с тем, что ему отказали в выплате пособия как малоимущим в результате превышения прожиточного минимума семьи на 14 рублей? Мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14р. И в связи с этим отказ?! Неужели нашей соцзащите настолько наплевать на социальное положение общественности что они могут "штамповать" отказы даже не разобравшись в каждом случае по отдельности? Ведь это их работа! Работа социальных служб, их инспекторов и начальников, - возмущается женщина.

Подписчики группы отмечают, что также оказывались в такой ситуации, суммы в превышении дохода разнились от 3 до 500 рублей.

При этом, действия сотрудников центра выплат некоторые вартовчане оправдывают.

- Понимаете, они действуют в рамках закона. На 1 рубль или на 15, есть инструкция. Не потому что они жадные, а потому что так положено. Иначе все полетит к чертям. Одобрят вам незаконно, у кого перебор на 300 рублей скажет 'а что им можно, а мне нельзя'. Ситуация чудовищная, и не в сотрудниках этих служб проблема, минимум устанавливают не они, - комментирует пост вартовчанин.

Добавим, что на сегодня в Югре среднедушевой прожиточный минимум составляет 15808 рублей на каждого члена семьи, в то время как пособие назначается, в случае если доход не превышает 15793 рублей на одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU