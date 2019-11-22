СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-22T12:31:56+03:00

Доверчивость обошлась жительнице Когалыма более чем в миллион рублей Фото: Татьяна Коркина

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В полицию города Когалым обратилась женщина, которая перевела мошенникам более миллиона рублей со своей карты.

Полицейским когалымчанка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка. Он убедил ее, что для защиты денег на карте ей необходимо перевести свои сбережения на другие счета, а также скачать программу под названием «QuickSupport» якобы для диагностики устройства.

Далее мошенник убедил пострадавшую подойти к ближайшему банкомату и снять со своей с карты 75 тысяч рублей, а затем положить их на продиктованный им счёт «Яндекс. Деньги».

Затем мошенник уговорил ее снять свои деньги еще и с карты «Почта Банка» и перевести их на счет в банке «Тинькофф».

В итоге потерпевшая осталась без 1 100 000 рублей. Женщина признает, что раньше слышала о мошеннических схемах, но не ожидала оказаться жертвой таковой.

Полицейские возбудили уголовное дело, делается все возможное для поимки преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU