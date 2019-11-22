2019-11-22T12:11:46+03:00
Общество

Активные сургутяне обсудили с властями тему строительства автовокзала и разгрузку Грибоедовской развязки

Архитекторы проектируют дополнительные выезды
Алена Кульмухаметова
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Ранее жители Сургута вышли на защиту парка, на месте которого появится автовокзал. Фото из соцсети ВКонтактеРанее жители Сургута вышли на защиту парка, на месте которого появится автовокзал. Фото из соцсети ВКонтакте
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Глава Сургута встретился с инициативной группой жителей Западного района, которых беспокоит вопрос строительство автовокзала.

Как пояснили представители инициативной группы, у жителей нет сомнений в том, что автовокзал Сургуту нужен. Вопросы вызывает не столько место его строительства, сколько готовность дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности, загрузка существующих дорог, нехватка мест отдыха и социальных объектов.

- Как начнут строить автовокзал, если фактически инфраструктура не готова? Также мы хотели показать, что нам негде гулять с детьми. Благо сейчас появится «Кедровый Лог», но до него тоже надо как-то добираться. Беспокоит безопасность, уже сейчас на пешеходном переходе у дома № 2 по улице Билецкого очень плохая видимость, а что будет, когда количество пешеходов увеличится? На данный момент у нас есть только обещания, а действий мы не видим, — обозначил главные вопросы председатель ТОС «Аура» Михаил Завалишин.

Заместитель главы города Владимир Шмидт подробно рассказал о том, какие дороги будут построены в районе в ближайшие годы, как их ввод скажется на загрузке Грибоедовской развязки.

По его словам, в 2021 году планируется завершение строитыльства улицы 5 «З» на участке от ул. Крылова до Тюменского тракта, в 2022 году открытие улицу Усольцева, в 2023 — дороги 4 «З», затем в перспективе соединение ул. Киртбая с 5 «З». Все это обеспечит разгрузку Грибоедовской развязки в ближайшие 3-4 года.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту «БКАД» начнется ремонт улицы Билецкого. Полностью будет отремонтировано дорожное покрытие в обоих направлениях, выполнено водоотведение, установлено освещение. Сейчас есть сложности с проездом к школе в 38 микрорайоне. Архитекторы проектируют дополнительные выезды.

Глава поручил создать рабочую комиссию и включить туда инициативную группу жителей, чтобы они могли получать оперативную и достоверную информацию о планах администрации, вносить свои предложения. Следующая встреча запланирована на 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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