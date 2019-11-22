Активные сургутяне обсудили с властями тему строительства автовокзала и разгрузку Грибоедовской развязки

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-22T12:11:46+03:00

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Глава Сургута встретился с инициативной группой жителей Западного района, которых беспокоит вопрос строительство автовокзала.

Как пояснили представители инициативной группы, у жителей нет сомнений в том, что автовокзал Сургуту нужен. Вопросы вызывает не столько место его строительства, сколько готовность дорожной инфраструктуры, обеспечение безопасности, загрузка существующих дорог, нехватка мест отдыха и социальных объектов.

- Как начнут строить автовокзал, если фактически инфраструктура не готова? Также мы хотели показать, что нам негде гулять с детьми. Благо сейчас появится «Кедровый Лог», но до него тоже надо как-то добираться. Беспокоит безопасность, уже сейчас на пешеходном переходе у дома № 2 по улице Билецкого очень плохая видимость, а что будет, когда количество пешеходов увеличится? На данный момент у нас есть только обещания, а действий мы не видим, — обозначил главные вопросы председатель ТОС «Аура» Михаил Завалишин.

Заместитель главы города Владимир Шмидт подробно рассказал о том, какие дороги будут построены в районе в ближайшие годы, как их ввод скажется на загрузке Грибоедовской развязки.

По его словам, в 2021 году планируется завершение строитыльства улицы 5 «З» на участке от ул. Крылова до Тюменского тракта, в 2022 году открытие улицу Усольцева, в 2023 — дороги 4 «З», затем в перспективе соединение ул. Киртбая с 5 «З». Все это обеспечит разгрузку Грибоедовской развязки в ближайшие 3-4 года.

Кроме того, в 2020 году по нацпроекту «БКАД» начнется ремонт улицы Билецкого. Полностью будет отремонтировано дорожное покрытие в обоих направлениях, выполнено водоотведение, установлено освещение. Сейчас есть сложности с проездом к школе в 38 микрорайоне. Архитекторы проектируют дополнительные выезды.

Глава поручил создать рабочую комиссию и включить туда инициативную группу жителей, чтобы они могли получать оперативную и достоверную информацию о планах администрации, вносить свои предложения. Следующая встреча запланирована на 28 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU