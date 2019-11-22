В гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратора
Тело администратора было обнаружено в подсобном помещении в одной из гостиниц Лангепаса. Чуть позже мертвым обнаружили ее сожителя.
По данным следственного комитета Югры, вечером 19 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении в подсобном помещении гостиницы в городе Лангепасе тела администратора с признаками насильственной смерти. Следователи во время осмотра места преступления в другом помещении гостиницы обнаружено тело сожителя женщины, который свел счеты с жизнью.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».
По версии следствия, вечером 19 ноября мужчина пришел к сожительнице на работу, где между ними произошла ссора. Сожитель смертельно ранил ножом свою спутницу.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU