2019-11-22T11:50:02+03:00
Происшествия

В гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратора

Следователи выясняют причину трагедии
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратораВ гостинице Лангепаса в луже крови обнаружено тело администратораФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тело администратора было обнаружено в подсобном помещении в одной из гостиниц Лангепаса. Чуть позже мертвым обнаружили ее сожителя.

По данным следственного комитета Югры, вечером 19 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении в подсобном помещении гостиницы в городе Лангепасе тела администратора с признаками насильственной смерти. Следователи во время осмотра места преступления в другом помещении гостиницы обнаружено тело сожителя женщины, который свел счеты с жизнью.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, вечером 19 ноября мужчина пришел к сожительнице на работу, где между ними произошла ссора. Сожитель смертельно ранил ножом свою спутницу.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижневартовске состоялся II Окружной антитеррористический форум Югры
В Нефтеюганске бухгалтер фирмы спрятала от налоговой 189 миллионов рублей
«Народный контроль» проверит в магазинах Ханты-Мансийска весы
Мошенница выменяла у пенсионеров из Нижневартовска 100 тысяч рублей на деньги банка приколов
Инспекторы Природнадзора Югры задержали охотника на соболей
В Сургуте с поездов сняли семь пьяных пассажиров
Общественники проверят на безопасность все ледовые городки Югры
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии для малоимущих из-за 14 рублей
Доверчивость обошлась жительнице Когалыма более чем в миллион рублей
Активные сургутяне обсудили с властями тему строительства автовокзала и разгрузку Грибоедовской развязки
В Пыть-Яхе задержан местный житель с наркотиками
Ханты-Мансийск примет Международный IT-форум в 2020 году
В Югре состоится «Хантатон-2019»
Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета
Югра готовится отметить День рождения
В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области
В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег
В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода
Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления