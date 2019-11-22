2019-11-22T10:32:14+03:00
Общество

Ханты-Мансийск примет Международный IT-форум в 2020 году

Он станет одним из центральных событий года
Алена Кульмухаметова
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Международный IT- форум с участием стран БРИКС и ШОС состоится в Ханты-Мансийске 16-17 июня 2020 года.

По информации пресс-центра правительства Югры, представители стран БРИКС и ШОС примут участие в форуме по приглашению главы российской части делового совета БРИКС Сергея Катырина.

С 1 января 2020 года председательство в объединении и деловом совете БРИКС переходит к России. В связи с этим запланирована большая программа мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, а также Ханты-Мансийске.

Напомним, БРИКС - группа из пяти стран, Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР, созданная для налаживания тесных политических и экономических связей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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