СЕГОДНЯ 10:01 2019-11-22T10:06:56+03:00

В Югре состоится «Хантатон-2019». Фото из группы Четвёртый Югорский хакатон. ХАНТАТОН - 2019 во ВКонтакте

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«Югорский хакатон. Хантатон-2019» стартует в Ханты-Мансийске 23-24 ноября. Его участники создадут прототипы цифровых решений в соответствии с темой мероприятия – «Решения для реализации национальных проектов».

Соревнование проводится уже четвёртый год подряд. Цель конкурса— поддержка и продвижение в профессиональном и личностном развитии талантливых программистов. Победители получат средства на реализацию проектов. Также у конкурсантов есть возможность получить предложение о работе от лидеров IT-отрасли и найти единомышленников.

На данный момент зарегистрировано более 140 участников из 17 муниципалитетов Югры и Тюмени. Наблюдать за событиями Хантатона-2019 можно будет на сайте или на странице ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU