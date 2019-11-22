Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-22T09:59:45+03:00

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Технические неполадки стали причиной задержки самолета, следующего рейсом «Сургут - аэропорт Утапао Таиланд» почти на 12 часов. Об этом сообщает 22 ноября ТАСС.

В справочной аэропорта Сургута сообщили, что рейс RL8579 авиакомпании Royal Flight вместо 01:20 по местному времени пятницы (23:20 мск четверга) задержан до 13:00 (11:00 мск). Вылет задержан по технической причине. Будет замена лайнера.

В справочной не уточнили, сколько пассажиров зарегистрировано на рейс. При этом добавили, что все пассажиры обеспечены горячим питанием и им предоставлены места в гостиницах.

ИСТОЧНИК KP.RU