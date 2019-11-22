2019-11-22T09:23:13+03:00
Общество

Югра готовится отметить День рождения

Округу исполнится 89 лет
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра готовится отметить День рождения. Фото с сайта oktregion.ruЮгра готовится отметить День рождения. Фото с сайта oktregion.ru
Изменить размер текста:

Совсем мало времени остаётся до дня празднования образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 10 декабря. В честь дня рождения создан особый праздничный сайт об округе.

На тематическом сайте можно найти информацию об истории автономного округа, основные сведения, характеризующие регион. Есть раздел с захватывающими видеороликам об округе и его людях. Отдельного внимания заслуживает раздел сайта с видео-поздравлениями округу.

Также ресурс приглашает всех желающих стать участниками акций и ознакомиться с программой праздничных мероприятий. Для каждого муниципалитета размещена своя отдельная программа мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре состоится «Хантатон-2019»
Рейс «Сургут-Таиланд» задержан из-за поломки самолета
В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области
В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»
Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег
В Ханты-Мансийске водитель на «Киа» сбила пешехода
Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления
Погода в Югре 22 ноября: небольшой снегопад и пасмурно
Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора
До старта соревнований по конному спорту в Ханты-Мансийске осталась неделя
В Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец
Авторы Крымского моста спроектируют второй мост через Обь в Сургутском районе
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании
В Нижневартовске квадрокоптером ищут болото, которое затопило улицу Зимнюю
В больнице Лангепаса появилось новое высокотехнологичное оборудование
В Советском районе с наркотиками задержаны двое мужчин
В Югру из Сирии доставили трехлетнюю девочку, чья мама отбывает наказание за пособничество террористам
Иконы, написанные югорскими заключенными, примут участие во всероссийском конкурсе
В Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюм
Губернатор Югры отметила опыт Ханты-Мансийска по реализации проекта «Умный город»
В тюрьму на 20 лет могут отправиться за наркотики двое жителей Сургута
В Югре проверяют всех владельцев снегоходов
Всего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублей
В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель
Лес из Югры поставляют в 23 страны мира
Прокуратура Нефтеюганска помогла работникам вернуть многомиллионные долги по зарплате
Сургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства