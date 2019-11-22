Югра готовится отметить День рождения

СЕГОДНЯ 09:23 2019-11-22T09:23:13+03:00

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Совсем мало времени остаётся до дня празднования образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 10 декабря. В честь дня рождения создан особый праздничный сайт об округе.

На тематическом сайте можно найти информацию об истории автономного округа, основные сведения, характеризующие регион. Есть раздел с захватывающими видеороликам об округе и его людях. Отдельного внимания заслуживает раздел сайта с видео-поздравлениями округу.

Также ресурс приглашает всех желающих стать участниками акций и ознакомиться с программой праздничных мероприятий. Для каждого муниципалитета размещена своя отдельная программа мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU