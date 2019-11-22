В Нижневартовске за распространение наркотиков осужден житель Новосибирской области

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-22T09:02:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд приговорил жителя Новосибирской области, который вместе с другом занимался продажей наркотиков в Нижневартовске, к длительному тюремному сроку.

По данным прокуратуры, молодой человек в ноябре прошлого года приехал в Нижневартовск вместе с другом для сбыта почти 900 грамм синтетики. Более 9 грамм они успели продать, часть спрятали в тайниках-закладках, а часть хранили при себе. В декабре полиция задержала их.

Учитывая, что преступление совершено группой лиц, наказанием суд определил 12 лет в колонии строго режима. Что касается друга заключенного, то он уже осуждён чуть ранее на 8 лет строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU