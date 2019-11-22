В Югре стартовала ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

СЕГОДНЯ 08:53 2019-11-22T08:56:11+03:00

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Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно проводится 1 декабря. Организатором акции стал «Ленточный лабиринт». Специалисты предложили пройти быстрый и безболезненный тест по слюне и получить консультацию.

По данным департамента здравоохранения Югры, акция уже прошла в Нягани, Югорске, Нефтеюганске и Мегионе. Её были анонимно протестированы. Специалисты рассказали участникам об основных путях передачи вируса и способах защиты.

В ходе экспресс-тестирования в упомянутых городах был выявлен один положительный результат. Если диагноз подтвердится на дообследовании, то человеку будет назначена антиретровирусная терапия. Она подавляет размножение вируса и является бесплатной. Принимая препараты, человек сможет дожить до старости и будет не опасен в плане заражения для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU