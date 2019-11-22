СЕГОДНЯ 08:35 2019-11-22T08:35:14+03:00

Двое югорчан задержаны за вымогательство у подростка денег Фото: Татьяна Коркина

Им грозит до семи лет лишения свободы

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Двое жителей поселка городского типа Березово Ханты-Мансийского автономного округа вымогали у 17-летнего подростка 20 тысяч рублей. Юноша обратился в полицию.

По информации следственного комитета Югры, возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей пгт. Березово 20-ти и 17-ти лет. Они подозреваются в вымогательстве, совершенном с применением насилия.

Молодые люди насильно требовали от 17-летнего знакомого передать им 20 тысяч рублей. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU