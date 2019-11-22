Полицейские Югры раскрыли в минувшие сутки 34 преступления

СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-22T07:49:11+03:00

Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде

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За прошедшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 34.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в числе преступлений имеются факт причинения тяжких телесных повреждений, грабёж, мошенничество, 10 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 12 краж.

Так, в Нижневартовске 22-летний из магазина, расположенного на улице Интернациональная, похитил кофе и шампунь, причинив ущерб в общей сумме более 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нягани ранее неоднократно судимый 35-летний украл с банковской карты пенсионерки 28000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте у 35-летнего подозреваемого был обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотиками массой 0,47 грамма. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Все злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU