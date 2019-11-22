Погода в Югре 22 ноября: небольшой снегопад и пасмурно
В пятницу 22 ноября в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -12 градусов, по западной половине округа местами -1, -6 градусов, по восточной-14,-19 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -11 градусов.
В Сургуте облачно, небольшой снег. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -13 градусов.
В Нижневартовске пасмурно и небольшой снегопад. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -9, -13 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU