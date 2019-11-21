Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора
В Югре на ближайшие два года запланировано внедрение системы двухконтейнерного накопления ТКО в некоторых муниципалитетах округа.
Система заключается в раздельном накоплении влажных (органических) и смешанных сухих отходов.
Как сообщает «Югра-Экология», площадкой для нововведения станет Нефтеюганск и Нефтеюганский район. К концу 2021 года запланирована покупка 1 714 контейнеров для влажных и смешанных сухих отходов.
Напомним, система начнет работу с вводом в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона в конце 2020 года в Нефтеюганском районе.
Начальник отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артем Чурсин пояснил, что в зоне деятельности сортировочных линий предусмотрен двухконтейнерный сбор, благодаря которому бумага или пластик, отделяемые от органических фракций, сохраняют свои лучшие качества. Обеспечивается больший процент извлечения полезных фракций и повышение показателя утилизации.
Отметим, что до 2023 года муниципалитетам разрешено использовать старые контейнеры, но позже сортировка отходов будет обязательной и на большее количество фракций, таких как стекло, металл, бумага, пластик.
ИСТОЧНИК KP.RU