2019-11-21T16:12:35+03:00
Общество

Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора

К концу 2021 года запланирована покупка 1 714 контейнеров для влажных и смешанных сухих отходов
Алена Кульмухаметова
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Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора. Фото с сайта "Югра-Экология"Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора. Фото с сайта "Югра-Экология"
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В Югре на ближайшие два года запланировано внедрение системы двухконтейнерного накопления ТКО в некоторых муниципалитетах округа.

Система заключается в раздельном накоплении влажных (органических) и смешанных сухих отходов.

Как сообщает «Югра-Экология», площадкой для нововведения станет Нефтеюганск и Нефтеюганский район. К концу 2021 года запланирована покупка 1 714 контейнеров для влажных и смешанных сухих отходов.

Напомним, система начнет работу с вводом в эксплуатацию комплексного межмуниципального полигона в конце 2020 года в Нефтеюганском районе.

Начальник отдела по обращению с отходами департамента промышленности Югры Артем Чурсин пояснил, что в зоне деятельности сортировочных линий предусмотрен двухконтейнерный сбор, благодаря которому бумага или пластик, отделяемые от органических фракций, сохраняют свои лучшие качества. Обеспечивается больший процент извлечения полезных фракций и повышение показателя утилизации.

Отметим, что до 2023 года муниципалитетам разрешено использовать старые контейнеры, но позже сортировка отходов будет обязательной и на большее количество фракций, таких как стекло, металл, бумага, пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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