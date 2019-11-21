СЕГОДНЯ 15:48 2019-11-21T15:48:36+03:00

До старта соревнований по конному спорту в Ханты-Мансийске осталась неделя. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

Для участия в них приедут спортсмены не только из Югры, но и из Приволжского, Уральского и Сибирского Федеральных округов

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Старт соревнованиям по конному спорту - Межрегиональным соревнованиям Кубок губернатора Югры и Открытым региональным соревнованиям назначен на 28 ноября. Состязания будут проходить по 1 декабря на базе конноспортивного клуба «Мустанг».

По данным «ЮграМегаСпорт», для участия в них в Ханты-Мансийск приедут спортсмены не только из Югры, но и из Приволжского, Уральского и Сибирского Федеральных округов.

Соревнования начнутся в четверг, 28 ноября, с церемонии открытия. Первый и второй дни соревнований будут посвящены выездке. В рамках межрегиональных соревнований будут разыграны комплекты медалей в Командном и Личном призах среди юниоров и юношей и в Предварительном и Командном призах среди детей.

Два заключительных дня соревнований, 30 ноября и 1 декабря, полностью отданы конкуристам.

Участники Кубка Губернатора Югры поборются за главные награды на маршрутках 100 см, 110 см, 115 см, 120 см, 130 см и, наконец, 140 см на Приз Президента Федерации конного спорта России. Завершатся соревнования награждением победителей и призеров.

ИСТОЧНИК KP.RU