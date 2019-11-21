2019-11-21T15:03:45+03:00
Общество

В Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец

Инцидент случился в сентябре 2019 года
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Нижневартовска по размещенному в соцсетях видео «В Нижневартовске беременная женщина упала в трехметровый колодец» провела проверку исполнения жилищного законодательства в управляющей компании №1.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2019 года жительница города, будучи на 8 месяце беременности, вечером упала в приямок, расположенный между подъездами многоквартирного дома по ул.Пикмана. В результате падения вартовчанка получила перелом головки бедра и тазобедренной кости.

Это случилось из-за отсутствия на приямке ограждения, решетки или иных защитных механизмов.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении директора компании дело об административном правонарушении.

Постановлением Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По факту получения женщиной указанных травм в полиции Нижневартовска в настоящее время проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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