СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-21T15:03:45+03:00

В Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Инцидент случился в сентябре 2019 года

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Нижневартовска по размещенному в соцсетях видео «В Нижневартовске беременная женщина упала в трехметровый колодец» провела проверку исполнения жилищного законодательства в управляющей компании №1.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в сентябре 2019 года жительница города, будучи на 8 месяце беременности, вечером упала в приямок, расположенный между подъездами многоквартирного дома по ул.Пикмана. В результате падения вартовчанка получила перелом головки бедра и тазобедренной кости.

Это случилось из-за отсутствия на приямке ограждения, решетки или иных защитных механизмов.

В связи с этим прокурор города возбудил в отношении директора компании дело об административном правонарушении.

Постановлением Службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

По факту получения женщиной указанных травм в полиции Нижневартовска в настоящее время проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU