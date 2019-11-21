2019-11-21T14:55:26+03:00
Общество

Авторы Крымского моста спроектируют второй мост через Обь в Сургутском районе

Строительство будет завершено в 2024 году
Алена Кульмухаметова
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Авторы Крымского моста спроектируют второй мост через Обь в Сургутском районе. Фото с сайта администрации Сургутского районаАвторы Крымского моста спроектируют второй мост через Обь в Сургутском районе. Фото с сайта администрации Сургутского района
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Стоимость инженерных изысканий и разработки проектной документации составит более 280 миллионов рублей. Строительство моста завершится в 2024 году.

Информация о том, что управление автомобильных дорог ХМАО-Югры и АО «Институт Гипростроймост» заключат контакт на проектирование второго автомобильного моста через Обь в Сургутском районе, появилась на портале госзакупок.

Создание проекта обойдется в немалую сумму – 280 миллионов рублей, а строительство в 40 миллиардов рублей.

Добавим, что проектная организация известна тем, что являлась генеральным проектировщиком Крымского моста, разрабатывала проекты транспортной инфраструктуры к Олимпиаде-2014 в Сочи и ряд объектов проекта «Ямал СПГ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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