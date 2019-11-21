В Нижневартовске квадрокоптером ищут болото, которое затопило улицу Зимнюю

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-21T14:31:51+03:00

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Проезд по улице Зимней остается перекрытым. Несколько дней назад на проезжую часть улицы из близлежащих болот начала поступать вода. Для обеспечения безопасности участок дороги от ГСК «Виадук» до детского сада №5 «Мечта» перекрыли.

По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации города Ирины Воликовской, накануне привлекался квадрокоптер с телевизором, чтобы найти точки, из которых может поступать вода. Сейчас проводится обследование. Этот процесс немного затягивается, так как на территории располагается несколько частных компаний и производственные площадки, но не все предприниматели дают возможность оперативно обследовать их сети. Поэтому сейчас привлекаются контролирующие органы, чтобы иметь доступ на производственные базы и возможность их обследовать на предмет наличия сетей и проблем с этими сетями.

Добавим, что перекрытие движения по Зимней - временное ограничение. Дорогу вновь откроют после того, как определится источник нестандартной ситуации, и будут приняты меры по его устранению. А пока автомобилистов просят прокладывать свой маршрут по ул. Интернациональной и Северной.

ИСТОЧНИК KP.RU