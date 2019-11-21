В Нижневартовске квадрокоптером ищут болото, которое затопило улицу Зимнюю
Проезд по улице Зимней остается перекрытым. Несколько дней назад на проезжую часть улицы из близлежащих болот начала поступать вода. Для обеспечения безопасности участок дороги от ГСК «Виадук» до детского сада №5 «Мечта» перекрыли.
По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации города Ирины Воликовской, накануне привлекался квадрокоптер с телевизором, чтобы найти точки, из которых может поступать вода. Сейчас проводится обследование. Этот процесс немного затягивается, так как на территории располагается несколько частных компаний и производственные площадки, но не все предприниматели дают возможность оперативно обследовать их сети. Поэтому сейчас привлекаются контролирующие органы, чтобы иметь доступ на производственные базы и возможность их обследовать на предмет наличия сетей и проблем с этими сетями.
Добавим, что перекрытие движения по Зимней - временное ограничение. Дорогу вновь откроют после того, как определится источник нестандартной ситуации, и будут приняты меры по его устранению. А пока автомобилистов просят прокладывать свой маршрут по ул. Интернациональной и Северной.
ИСТОЧНИК KP.RU