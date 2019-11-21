СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-21T13:51:55+03:00

В Советском районе с наркотиками задержаны двое мужчин Фото: Татьяна Коркина

Помимо срока им грозит штраф в полмиллиона рублей

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В Югре продолжаются мероприятия, направленные на выявление преступлений в сфере оборота наркотиков.

Так, оперативники Советского района задержали двое местных жителей, 40 и 43 лет, у которых был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

Эксперты вынесли заключение, что вещество является наркотиком массой 1,541 грамма, что является крупным размером.

Со слов подозреваемых, наркотики они приобрели для личного потребления.

В настоящее время возбуждено уголовное дело Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU