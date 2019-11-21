В Советском районе с наркотиками задержаны двое мужчин
В Югре продолжаются мероприятия, направленные на выявление преступлений в сфере оборота наркотиков.
Так, оперативники Советского района задержали двое местных жителей, 40 и 43 лет, у которых был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.
Эксперты вынесли заключение, что вещество является наркотиком массой 1,541 грамма, что является крупным размером.
Со слов подозреваемых, наркотики они приобрели для личного потребления.
В настоящее время возбуждено уголовное дело Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU