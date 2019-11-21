2019-11-21T13:41:51+03:00
Общество

В Югру из Сирии доставили трехлетнюю девочку, чья мама отбывает наказание за пособничество террористам

Малышка будет под опекой у бабушки
Алена Кульмухаметова
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В Югру из Сирии доставили трехлетнюю девочку, чья мама отбывает наказание за пособничество террористамВ Югру из Сирии доставили трехлетнюю девочку, чья мама отбывает наказание за пособничество террористамФото: Татьяна Коркина
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Девочку спецрейсом МЧС доставили из Багдада в Москву, где она была осмотрена медиками. Ее здоровье не вызывает опасений. Об этом сообщает детский омбудсмен Югры Татьяна Моховикова.

Малышка родилась и прожила три года в сирийской тюрьме, где за пособничество террористам отбывает наказание ее мама-югорчанка. Об отце ребенка данных нет

По словам омбудсмена, девочку в Югре снова осмотрят медики. Воспитанием ребенка займется бабушка. Все документы помогут подготовить специалисты. Малышку определят в детский сад.

Добавим, что одним рейсом с девочкой прибыли еще 30 российских детей, оказавшимися в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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