2019-11-21T13:14:17+03:00
Общество

Иконы, написанные югорскими заключенными, примут участие во всероссийском конкурсе

Итоги подведут на Рождественских чтениях
Алена Кульмухаметова
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Иконы, написанные югорскими заключенными, примут участие во всероссийском конкурсе. Фото УФСИН ХМАО-ЮгрыИконы, написанные югорскими заключенными, примут участие во всероссийском конкурсе. Фото УФСИН ХМАО-Югры
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Масло, акварель, графика – организаторы конкурса «Канон» не ограничивали художников в выборе материалов. Попробовать свои силы решился осужденный сургутской колонии Анатолий Григорьев. Его работа «Святой князь Александр Невский» стала победителем в номинации «Великая победа: наследие и наследники».

По информации УФСИН ХМАО-Югры, работа Анатолия признана лучшей среди конкурсантов югорских заключенных. Теперь его икона будет представлена на всероссийском конкурсе православной иконописи среди осужденных во время предстоящих Рождественских чтений.

Добавим, что авторов лучших работ подопечных колоний Югры наградят почетными грамотами Ханты-Мансийской и Сургутской епархии Русской Православной Церкви. Лучшие работы отправятся в Москву для участия в Всероссийском финальном этапе конкурса православной живописи осужденных, итоги которого будут подведены на Рождественских чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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