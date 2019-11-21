В Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюм
Безработный, ранее судимый житель Урая решился на очередное преступление ради пропитания. Мужчина украл духи, чтобы продать их и раздобыть немного денег на пропитание.
Накануне в дежурную часть полиции Урая обратились сотрудники одного из парфюмерных магазинов с сообщением о краже парфюмерной воды стоимостью 3 тысячи рублей.
При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения полиции. Он пояснил, что совершил кражу духов для дальнейшей продажи.
В отношении урайца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU