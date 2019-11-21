2019-11-21T12:41:16+03:00
Происшествия

В Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюм

Раскрыть преступление удалось благодаря камерам видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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В Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюмВ Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюмФото: Татьяна Коркина
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Безработный, ранее судимый житель Урая решился на очередное преступление ради пропитания. Мужчина украл духи, чтобы продать их и раздобыть немного денег на пропитание.

Накануне в дежурную часть полиции Урая обратились сотрудники одного из парфюмерных магазинов с сообщением о краже парфюмерной воды стоимостью 3 тысячи рублей.

При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина, который неоднократно попадал в поле зрения полиции. Он пояснил, что совершил кражу духов для дальнейшей продажи.

В отношении урайца возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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