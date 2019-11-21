2019-11-21T12:10:14+03:00
Общество

Губернатор Югры отметила опыт Ханты-Мансийска по реализации проекта «Умный город»

В городе используется система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Губернатор Югры отметила опыт Ханты-Мансийска по реализации проекта «Умный город». Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскГубернатор Югры отметила опыт Ханты-Мансийска по реализации проекта «Умный город». Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Наталья Комарова в своем инвестиционном послании, отчёте о работе правительства Югры за 2019 год и обращении к жителям автономного округа отметила положительный опыт окружного центра по реализации проекта «Умный город».

- В соответствии с приказом Минстроя России в 2019 году Ханты-Мансийск вошел в перечень пилотных городов по реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В городе используется система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Разработаны и внедрены технические условия по контролю за потреблением энергоресурсов в многоквартирных жилых домах с передачей информации от приборов учета в информационно-расчетный центр. Сейчас это 22 многоквартирных жилых дома, - сказала губернатор.

Также глава региона представила в качестве стандартизированного решения для всего автономного округа опыт по оборудованию жилья для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что реализация проекта «Умный город» осуществляется в рамках двух национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нефтеюганский район первый в Югре внедрит систему раздельного сбора мусора
До старта соревнований по конному спорту в Ханты-Мансийске осталась неделя
В Нижневартовске УК оштрафована за падение беременной женщины в открытый колодец
Авторы Крымского моста спроектируют второй мост через Обь в Сургутском районе
В Нижневартовске ремонтируют дороги, которые давно нуждались во внимании
В Нижневартовске квадрокоптером ищут болото, которое затопило улицу Зимнюю
В больнице Лангепаса появилось новое высокотехнологичное оборудование
В Советском районе с наркотиками задержаны двое мужчин
В Югру из Сирии доставили трехлетнюю девочку, чья мама отбывает наказание за пособничество террористам
Иконы, написанные югорскими заключенными, примут участие во всероссийском конкурсе
В Урае безработный ради пропитания выкрал в магазине дорогой парфюм
В тюрьму на 20 лет могут отправиться за наркотики двое жителей Сургута
В Югре проверяют всех владельцев снегоходов
Всего за сутки югорчане по вине мошенников лишились 620 тысяч рублей
В Советском районе в массовом ДТП с грузовиками пострадал один водитель
Лес из Югры поставляют в 23 страны мира
Прокуратура Нефтеюганска помогла работникам вернуть многомиллионные долги по зарплате
Сургутянам еще можно проголосовать онлайн за идеи благоустройства