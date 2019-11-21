Губернатор Югры отметила опыт Ханты-Мансийска по реализации проекта «Умный город»

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-21T12:10:14+03:00

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Наталья Комарова в своем инвестиционном послании, отчёте о работе правительства Югры за 2019 год и обращении к жителям автономного округа отметила положительный опыт окружного центра по реализации проекта «Умный город».

- В соответствии с приказом Минстроя России в 2019 году Ханты-Мансийск вошел в перечень пилотных городов по реализации ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». В городе используется система моделирования аварийных ситуаций на инженерных сетях. Разработаны и внедрены технические условия по контролю за потреблением энергоресурсов в многоквартирных жилых домах с передачей информации от приборов учета в информационно-расчетный центр. Сейчас это 22 многоквартирных жилых дома, - сказала губернатор.

Также глава региона представила в качестве стандартизированного решения для всего автономного округа опыт по оборудованию жилья для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что реализация проекта «Умный город» осуществляется в рамках двух национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

ИСТОЧНИК KP.RU